Stranger Things vai consertar maior problema de Joyce e Hopper na 4ª temporada

Fãs de Stranger Things mal podem esperar pela estreia da 4ª temporada – que tem uma crucial missão pela frente na Netflix. Os novos episódios têm tudo para consertar um dos maiores problemas da trama de Joyce e Hopper, além de revelar o verdadeiro destino do Xerife e o que aconteceu com ele após a explosão do laboratório.

“Não temos boas notícias para o nosso ‘Americano’: ele está aprisionado, longe de casa, no deserto gelado de Kamchatka, onde enfrenta perigos humanos e… outros. Enquanto isso, de volta aos Estados Unidos, um novo horror começa a surgir, algo há muito enterrado, algo que conecta tudo”, informa a sinopse de Stranger Things 4.

Como indica a sinopse – e os teasers da série – Hopper é mantido como prisioneiro na Sibéria. Joyce, por sua vez, se muda com a família (e com Eleven) para a Califórnia.

Sendo assim, como a personagem de Winona Ryder pode se envolver na trama de Hopper? O site Screen Rant revelou tudo que os fãs precisam saber; confira.

O problema de Joyce e Hopper em Stranger Things

Segundo o site Screen Rant, o grande problema de Joyce e Hopper na Netflix é o fato da personagem de Winona Ryder ser caracterizada como uma “mãe preocupada”, enquanto o xerife interpretado por David Harbour assume o papel do herói.

A 4ª temporada deve mudar essa tendência. De acordo com as novas imagens, divulgadas pela Netflix, Joyce e Murray vão bolar um plano para salvar Hopper da prisão russa.

“Dessa vez, é a Joyce que assume o papel da heroína, arriscando a própria vida para salvar Hopper da prisão. Em vez de agir como subalterna, ela deve ser a principal salvadora do xerife”, analisa o site Screen Rant.

A imagem (acima), entretanto, não prova que o plano de Joyce e Murray será bem sucedido. Existe a possibilidade da estratégia dar errado, e trazer consequências terríveis para todos os envolvidos.

O primeiro teaser de Stranger Things 4 mostra Hopper na prisão russa, e sugere que o personagem tenta enviar pistas de sua localização para Joyce.

“O retorno de Hopper será motivo de celebração em Stranger Things, mas os personagens também poderão comemorar o fato de Joyce ter embarcado em uma missão tão perigosa”, comenta o site.

Joyce não recebe o reconhecimento que merece em Stranger Things, mesmo após ter batalhado com criaturas terríveis e descoberto os maiores mistérios de Hawkins. A 4ª temporada deve mudar esse fato e colocar a personagem em uma posição mais ativa.

A dúvida que fica envolve o plano de Joyce para resgatar Hopper. Afinal: como a personagem (acompanhada por Murray) conseguirá chegar à prisão soviética em plena Guerra Fria? Só assistindo à 4ª temporada de Stranger Things para saber.

A 4ª temporada de Stranger Things estreia na Netflix em 27 de maio.