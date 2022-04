Superman & Lois tem disfarce ainda pior que os óculos de Clark Kent

Alerta de spoilers

O nono episódio da segunda temporada de Superman & Lois apresentou um disfarce ainda pior que o infame óculos de Clark Kent.

O episódio mostra a Terra ficando 30 dias sem o Superman e, em Smallville, coube a Jordan Kent salvar o dia.

O jovem, no entanto, não tinha uniforme e teve de improvisar um disfarce barato. Para isso, ele apenas vestiu um capuz, mas nem se deu o trabalho de esconder o rosto com óculos escuros, ou máscara.

Com isso, qualquer um que olhasse diretamente para ele veria que Jordan é o filho do Superman. Evidente que o roteiro impediu isso de acontecer.

Ao menos, ao disfarçar-se como Clark Kent, o Superman muda a postura e o penteado, além de vestir o óculos.

Superman & Lois é estrelada por Tyler Hoechlin como Clark Kent/Superman, Elizabeth Tulloch como Lois Lane, Jordan Elsass como Jonathan Kent, Alexander Garfin como Jordan Kent, Erik Valdez como Kyle Cushing, Inde Navarrette como Sarah Cushing, Wolé Parks como o Estranho, Adam Rayner como Morgan Edge, Dylan Walsh como General Samuel Lane e Emmanuelle Chriqui como Lana Lang Cushing.

Baseada nos personagens da DC criados por Jerry Siegel e Joe Shuster, Superman & Lois é desenvolvida por Greg Berlanti e Todd Helbing, que atuam como produtores executivos, com Sarah Schechter e Geoff Johns.

A série mostra um Superman tendo que se dividir entre ser um pai e um herói. O desafio é ainda maior quando os próprios filhos podem se envolver no mundo do heroísmo.

No Brasil, os fãs do Arrowverso podem ver Superman & Lois no HBO Max.