Tales of the Walking Dead trará de volta personagem conhecida

Alpha, líder dos Sussurradores, aparecerá na série Tales of the Walking Dead.

Informações divulgadas recentemente revelam que a atriz Samantha Morton, a mesma que interpretou Alpha nas temporadas 9 e 10 de The Walking Dead, voltará ao seu papel.

Alpha foi uma personagem que causou muitos danos aos queridos heróis da série, mas muitos fãs ficaram insatisfeitos com a forma como sua história acabou e, agora, a produção pode se redimir com a personagem.

Ainda não se sabe, no entanto, como será feita a (re)introdução da personagem na nova série.

Número de pessoas que já morreram em The Walking Dead impressiona

O universo de The Walking Dead não é exatamente muito seguro. Não bastassem os zumbis, ainda há psicopatas para todos os lados. Não por acaso, um estudo considerou a série como a “mais perigosa para se viver”.

Conforme estudo realizado por companhia de seguro no Reino Unido (via Looper), The Walking Dead é a “série fictícia de TV mais perigosa para se viver”, superando até outras violentas como Game of Thrones e American Horror Story.

O estudo mostra que a série teve 1808 mores ao longo de 147 episódios (do piloto ao meio da 10ª temporada).

Em outras palavras, há uma média de 12 mortes por episódio e 180 mortes por temporada. Realmente não é um lugar muito seguro de se viver.

