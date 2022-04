Teaser de episódios finais de The Walking Dead traz conexão com Rick Grimes

O fim de The Walking Dead se aproxima. Com a exibição do fim da parte 2 da temporada final, a terceira parte ganhou um teaser que traz conexão com Rick Grimes.

A prévia indica a iminente guerra contra a Commonwealth, ou ao menos contra os líderes da comunidade e traz uma arma bastante familiar.

Vemos Daryl usando o revólver de Rick Grimes. A arma foi encontrada após o personagem ter explodido a ponte na nona temporada.

Depois disso, ela foi passada para Judith, que a empunhou desde então. É incerto por que exatamente Daryl está com o revólver.

Veja o teaser, abaixo.

Walking dead season 11 will return this fall.



Here is the teaser for Episode 17 pic.twitter.com/6lOF0Ls7QE — CBM updates (@CBMupd1) April 11, 2022

Isle of the Dead vem aí

Isle of the Dead, nova série derivada de The Walking Dead, é esperada para chegar na AMC e AMC+ em 2023. Ainda não foram reveladas informações sobre seu lançamento no Brasil mas, se for seguir os passos de The Walking Dead, deve ser pelo streaming Star+.

Scott Gimple, diretor de conteúdo do TWD Universe, é o responsável pela supervisão do projeto, enquanto o showrunner da vez será Eli Jorné, que também assina como produtor executivo ao lado das estrelas principais, Cohan e Morgan.

À imprensa, Gimple diz: “Eli criou um hospício de mortos caótico, bonito e sujo para Negan, Maggie e fãs do programa que estgão ansiosos para descobrir um mundo invisível e insano do universo TWD. Lauren e Jeffrey sempre foram colaboradores fantásticos e, agora, trazemos essa colaboração a um novo nível com uma série que levará esses personagens aos seus limites com o mundo – e entre si. Todos nós estamos empolgados em levá-los a um épico, totalmente novo e diferente The Walking Dead para as idades.”

