The Big Bang Theory estragou personagem de Young Sheldon

Young Sheldon e The Big Bang Theory são parte de um mesmo universo, mas existem algumas coisas entre as séries que não se encaixam.

Existem vários detalhes em Young Sheldon que os fãs não conseguem entender como chegaram aos eventos que acontecem em The Big Bang Theory.

Young Sheldon até se esforça para entregar algumas justificativas, mas não há muito para fazer no que diz respeito às coisas que já estão concretas em The Big Bang Theory.

Em meio a tudo isto, fica difícil de não notar que The Big Bang Theory parece ter estragado uma boa personagem de Young Sheldon: Missy.

Abordagens diferentes sobre Missy

Em Young Sheldon, Missy é interpretada por Raegan Revord como uma jovem esperta e promissora, apesar de não ser tão talentosa quanto Sheldon.

Missy é mais sociável do que Sheldon e sabe como conseguir o que quer, mas em The Big Bang Theory, a sua representação não combina com a sua juventude.

A Missy adulta é interpretada por Courtney Henggeler e, basicamente, é retratada como a irmã que é mais bonita e atraente do que Sheldon.

The Big Bang Theory dá a entender que, por não ser tão inteligente quanto Sheldon, Missy nunca conseguiu grande coisa na vida.

É claro que, na época de The Big Bang Theory, a ideia era apenas fazer humor com a ideia inusitada de Sheldon ter uma irmã que era tão diferente dele em tantos sentidos.

Mas agora que Young Sheldon trouxe mais profundidade para Missy, é como se The Big Bang Theory simplesmente não tivesse feito justiça à personagem.

No Brasil, The Big Bang Theory e Young Sheldon estão disponíveis pela HBO Max.