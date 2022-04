The Boys: 3ª temporada deixou ator preocupado com a carreira

A terceira temporada de The Boys promete ser a mais maluca de todas e isso deixou um ator especialmente preocupado com a própria carreira.

Em preparação para a estreia da 3ª temporada, alguns membros do elenco conversaram com a EW para discutir a próxima temporada de The Boys.

Embora ele não pudesse revelar muito, Chace Crawford, o Profundo, revelou que as coisas ficarão muito mais estranhas para seu personagem nesta temporada. Tão estranho, na verdade, que Crawford se preocupou com a possibilidade de nunca mais encontrar trabalho depois que todos virem a terceira temporada, um sentimento que ele expressou para sua co-estrela Jensen Ackles em uma mensagem de texto.

“Lembro-me de ler essas coisas [no roteiro] e você me enviou uma mensagem de texto. E eu tenho que encontrar a mensagem, mas acho que foi algo como ‘não sei como vou conseguir trabalhar depois disso'”, disse Ackles.

“Acho que enviei isso mesmo”, confirmou Crawford.

The Boys funciona como uma grande sátira aos quadrinhos, filmes e séries de super-heróis. Vemos seres super-poderosos claramente baseados nos personagens da DC e Marvel, mas com uma reviravolta: eles não são exatamente “heróis”.

Cada um deles conta com defeitos humanos, enquanto alguns são puramente psicopatas, como é o caso do vilão, o Capitão Pátria.

Nesse meio, um grupo de vigilantes busca acabar com esses heróis, que são patrocinados e estão a mando da grande corporação Vought.

The Boys tem duas temporadas no Amazon Prime Video. O terceiro ano chega em 3 de junho de 2022.