The Crown pode ganhar série derivada na Netflix

A Netflix e a produtora de The Crown, a Left Bank Pictures, começaram negociações acerca de um prelúdio da série sobre a realeza britânica.

Conforme a Variety, a série derivada começaria com a morte da Rainha Victoria, em 1901, e continuaria até o início de The Crown, o casamento da Rainha Elizabeth II em 1947.

Peter Morgan, criador da série original, também será o responsável pelo novo seriado, caso o projeto siga adiante. A previsão é que o spin-off tenha entre três e cinco temporadas.

O período a ser abordado pela possível série derivada mostraria o reinado de quatro reis em 50 anos: Edward VII (1901-1910), George V (1910-1936), Edward VIII (1936) e George VI (1936-52).

The Crown vai acabar com a sexta temporada, então esse spin-off pode preencher o vazio deixado pela série premiada na Netflix.

The Crown também terá entrevista polêmica de Diana

A entrevista polêmica da Princesa Diana a Martin Bashir estará presente na quinta temporada de The Crown. Com isso, a série da Netflix vai ignorar pedidos do príncipe William.

Na entrevista de 1995, Diana falou pela primeira vez sobre o caso de Charles com Camilla Parker-Bowles, dizendo existirem três pessoas no casamento.

Em 2021, foi revelado por uma investigação independente (via Metro), que Bashir comportou-se de forma “enganosa” para conseguir a entrevista. A BBC chegou a emitir um pedido de desculpas.

Uma fonte do The Sun, no entanto, disse que os criadores de The Crown enxergam a entrevista como um momento chave da quinta temporada.

“Eles estão investindo bastante nisso. The Crown é conhecida por mergulhar em áreas da história da família real que eles prefeririam deixar quietas”.

A quinta temporada de The Crown chega à Netflix em novembro de 2022.