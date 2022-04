The Flash: 8ª temporada tem retorno surpreendente com uma reviravolta

Alerta de spoilers

Robbie Amell, que interpreta Ronnie Raymond em The Flash, retornou na oitava temporada. No entanto, ele voltou como o vilão Deathstorm.

Em entrevista ao TV Insider, Amell discutiu as consequências do episódio Resurrection (11º da 8ª temporada) e a revelação da nova iteração do inimigo do Flash.

O ator falou sobre como a equipe criativa o procurou acerca dele viver Deathstorm. Enquanto muitos acreditavam que o Flash iria reviver Ronnie dos mortos, Amell estava animado em interpretar o inimigo.

“Foi muito legal. Recebi um telefonema e eles disseram: ‘Você quer vir e fazer isso?’ E você sabe, sempre que eles perguntam, é sempre um sim. Claro! Eu adoraria! Então eles disseram, ‘Você vai ser o Deathstorm’, e eu fiquei tipo, ‘OK… egoisticamente, isso é muito mais divertido para mim'”, disse o astro de The Flash.

“E eu perguntei a eles como eles iriam fazer isso, seria como a última vez que eu voltei? Eu só tinha uma jaqueta de couro então, então eu vou comprar algo mais legal? E eles disseram: ‘Bem, é na verdade vai ser muito CGI’. Então, enquanto isso é uma chatice para mim pessoalmente, é muito legal para mim quando eu assisto o episódio”, continuou Amell.

The Flash pode ser cancelada

De acordo com o Hollywood Reporter, a CW estaria considerando cancelar The Flash, série baseada nos quadrinhos da DC.

Por enquanto, ainda não é uma decisão em definitivo. Mas, é uma ideia que vem sendo discutida nos bastidores da CW.

A proposta seria encerrar The Flash com uma temporada com menos episódios. Apenas para que a série tenha uma chance de ser concluída, sem terminar do nada.

Por enquanto, ainda não se sabe se essa última temporada com menos episódios seria a própria nona temporada, anunciada recentemente pela CW.

Já existe a suspeita de que The Flash pode estar acabando desde que foi revelado que o ator Grant Gustin renovou o seu contrato para apenas mais uma temporada.

The Flash ainda rende uma boa audiência para a CW, mas muitos fãs acreditam que não está mais em seu auge.

The Flash é estrelada por Grant Gustin desde a primeira temporada. O ator interpreta Barry Allen, que se torna o Flash após um acidente em um laboratório.

The Flash está disponível na Netflix.