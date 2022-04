The Flash: ator fala que retorno à série não foi nenhuma surpresa

Atenção: contém spoilers de The Flash!

A oitava temporada de The Flash já está no ar pela emissora americana The CW e, no episódio mais recente, vimos Chama Negra tentando se aproximar de Caitlin Snow usando o mais baixo dos golpes: se passando por seu falecido marido, Ronnie Raynold.

Não era novidade nenhuma o retorno de Ronnie à série da DC, e os fãs já haviam até mesmo descoberto a forma como isso seria realizado, dado o rumo em que as coisas estão tomando no programa.

Agora, o ator Robbie Amell abre o jogo ao TVLine sobre como é voltar ao personagem: “Essa é uma pergunta tão boa, e pessoas muito mais inteligentes do que eu deveriam responder. Mas eu só morri três vezes na série – ou foram quatro? – então se eu puder voltar tantas vezes, isso não deve ser tão surpreendente.”

Por mais trágico e dramático que pareça, é o ator está certo e, se The Flash continuar no ar por mais alguns anos, não seria muito inesperado se ele voltasse novamente.

O novo episódio de The Flash, Resurrection, vai ao ar no dia 13 de abril.

É o fim para The Flash?

Segundo publicação recente do The Hollywood Reporter, a 9ª temporada de The Flash pode ser a última do programa ou, no máximo, a penúltima, se a série tiver a sorte de chegar até uma décima parte.

Essa teoria ganha forças não só pela baixa audiência da produção, mas por sua falta de renovação: atualmente em sua 8ª temporada, a série ainda não foi oficialmente renovada para um novo ano, o que pode indicar que a The CW e a DC estão esperando pelos resultados dos atuais episódios para definir de uma vez por todas a sua última cartada.

Relatos do início deste ano revelam, ainda, que a WarnerMedia e a ViacomCBS estão tentando vender a The CW, o que pode afetar os conteúdos de sua programação.

No entanto, mesmo se The Flash terminar em sua 9ª temporada, será um grande feito ao se oficializar como a produção do Arrowverse de maior duração. Mas, ao menos por enquanto, tudo isso é apenas um rumor.