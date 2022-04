The Flash: Série da DC pode ser cancelada

De acordo com o Hollywood Reporter, a CW estaria considerando cancelar The Flash, série baseada nos quadrinhos da DC.

Por enquanto, ainda não é uma decisão em definitivo. Mas, é uma ideia que vem sendo discutida nos bastidores da CW.

A proposta seria encerrar The Flash com uma temporada com menos episódios. Apenas para que a série tenha uma chance de ser concluída, sem terminar do nada.

Por enquanto, ainda não se sabe se essa última temporada com menos episódios seria a própria nona temporada, anunciada recentemente pela CW.

Já existe a suspeita de que The Flash pode estar acabando desde que foi revelado que o ator Grant Gustin renovou o seu contrato para apenas mais uma temporada.

Série de longa duração

The Flash ainda rende uma boa audiência para a CW, mas muitos fãs acreditam que não está mais em seu auge.

The Flash é estrelada por Grant Gustin desde a primeira temporada. O ator interpreta Barry Allen, que se torna o Flash após um acidente em um laboratório.

The Flash está disponível na Netflix.