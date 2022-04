The Flash: Título de episódio entrega que série matará grande personagem

Será que a CW acabou de dar um grande spoiler de The Flash?

A emissora dos Estados Unidos divulgou o título o episódio 14 da oitava temporada, e ele sugere a morte de um personagem importante: Funeral for a Friend (ou Funeral para um Amigo, em tradução livre).

A sinopse reforça ainda mais a ideia de que alguém próximo ao Team Flash estará deixando a série para sempre. Segundo o texto, o “Team Flash usa a distração de um banco roubando Meta para diminuir a dor de perder alguém que amam.”

O personagem, obviamente, não foi divulgado, e os fãs precisarão assistir ao episódio para descobrir. Mas o showrunner de The Flash, Eric Wallace, revelou em entrevista ao TV Insider que a segunda parte da oitava temporada “será um passeio muito selvagem, mas eu tenho que avisar as pessoas que o que está vindo emocionalmente vai mudar o Team Flash permanentemente. E eu não estou brincando.”

Ele sugere, ainda, que a nova morte tem a ver com o personagem Deathstorm, que se revelou no final do episódio 11. “Tudo sobre por que ele está de volta, seu plano, o que ele quer e como isso afetará o Team Flash para sempre será revelado no [episódio da próxima semana], Death Rises. devastador. Por que ele está de volta não é o que as pessoas pensam que é. Às vezes – e esta é uma dica muito, muito grande – às vezes quanto maior o vilão, mais simples a motivação. Nem sempre é um plano maquiavélico maluco e complicado”, explica Wallace.

Robbie Amell de volta em The Flash

Robbie Amell era parte da primeira temporada de The Flash, e também teve uma participação na segunda temporada.

The Flash é estrelada por Grant Gustin, que interpreta o personagem Barry Allen. O Flash é um dos principais heróis dos quadrinhos da DC.

Acredita-se que The Flash pode terminar em breve, possivelmente em sua nona temporada. O canal CW estaria considerando concluir o seriado com uma temporada com menos episódios.

No Brasil, The Flash está disponível pela Netflix.