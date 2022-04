The Mandalorian pode ter amado personagem de Star Wars na 3ª temporada

Um amado personagem de Star Wars pode aparecer na terceira temporada de The Mandalorian.

Trata-se de Ezra Bridger, que apareceu em Star Wars Rebels.

Em um novo artigo, o We Got This Covered mencionou a possibilidade de Ezra Bridger ser introduzido na terceira temporada de The Mandalorian.

Apesar de seu destaque em Star Wars Rebels, o personagem nunca apareceu em live-action.

Ezra Bridger em live-action?

Também existem relatos de que Ezra Bridger pode ter uma participação em Star Wars: Ahsoka, uma outra série em desenvolvimento para o Disney+.

Obviamente, por enquanto, tudo não passa de um rumor.

A terceira temporada de The Mandalorian está passando por gravações no momento.

A série é estrelada por Pedro Pascal, que também estará na adaptação de The Last of Us para a HBO.

