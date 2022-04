The Walking Dead: 11ª temporada tem erro que fãs não notaram

Atenção: contém spoilers da última temporada de The Walking Dead.

Que atire a primeira pedra a série que não tem um furo em sua trama! The Walking Dead não vai sair ilesa dessa brincadeira, já que um erro de continuidade foi notado em sua 11ª temporada pelos olhos mais atentos.

Caso você não tenha percebido, um personagem da lista da Commonwealth mudou de nome, sem mais nem menos.

Connie (Lauren Ridloff) recebeu uma longa e misteriosa lista de nomes e inclui uma mulher chamada April. No episódio Rogue Element, podemos ver que o sobrenome de April é Kelly, mas o episódio Trust” mudou de repente para seu nome completo para April Martens.

É um detalhe que, aparentemente, não atrapalha em nada no desenvolvimento da série ou em seu roteiro, mas que não deixa de ser um pequeno furo.

Isle of the Dead vem aí

Isle of the Dead, nova série derivada de The Walking Dead, é esperada para chegar na AMC e AMC+ em 2023. Ainda não foram reveladas informações sobre seu lançamento no Brasil mas, se for seguir os passos de The Walking Dead, deve ser pelo streaming Star+.

Scott Gimple, diretor de conteúdo do TWD Universe, é o responsável pela supervisão do projeto, enquanto o showrunner da vez será Eli Jorné, que também assina como produtor executivo ao lado das estrelas principais, Cohan e Morgan.

À imprensa, Gimple diz: “Eli criou um hospício de mortos caótico, bonito e sujo para Negan, Maggie e fãs do programa que estgão ansiosos para descobrir um mundo invisível e insano do universo TWD. Lauren e Jeffrey sempre foram colaboradores fantásticos e, agora, trazemos essa colaboração a um novo nível com uma série que levará esses personagens aos seus limites com o mundo – e entre si. Todos nós estamos empolgados em levá-los a um épico, totalmente novo e diferente The Walking Dead para as idades.”

