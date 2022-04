The Walking Dead reinventa vilão do Batman de forma assustadora

Alerta de spoilers

The Walking Dead trouxe muitos vilões icônicos ao longo dos anos e parece que o principal antagonista da 11ª foi, enfim, revelado. Nessa reviravolta, a série reinventa um clássico vilão do Batman: o Duas-Caras.

Lance Hornsby inicialmente era quem fazia a Commonwealth funcionar nos bastidores, trabalhando para Pamela Milton. Ele parecia bonzinho demais e agora vimos que isso tudo era uma farsa.

Nessa temporada final, ele manipulou Eugene, fez as comunidades de Virginia fazerem parte da Commonwealth e tentou levar Carol para o círculo interno dele.

Além disso, ele contratou Leah para matar Maggie. Ela falhou, mas Hornsby conseguiu o que queria: controle de Alexandria, Hilltop e Oceanside.

A similaridade com o Duas-Caras não está apenas no nome, pelo fato dele ser manipulador e falso, como também pelo fato dele aparecer jogando uma moeda em diversos momentos. Ele chega a decidir o destino dos moradores de Oceanside com “cara ou coroa”.

Não bastasse isso, Daryl acerta um tiro na bochecha do vilão, deixando uma cicatriz no rosto dele, o que remete ainda mais ao vilão do Batman.

Teaser de episódios finais de The Walking Dead traz conexão com Rick Grimes

O fim de The Walking Dead se aproxima. Com a exibição do fim da parte 2 da temporada final, a terceira parte ganhou um teaser que traz conexão com Rick Grimes.

A prévia indica a iminente guerra contra a Commonwealth, ou ao menos contra os líderes da comunidade e traz uma arma bastante familiar.

Vemos Daryl usando o revólver de Rick Grimes. A arma foi encontrada após o personagem ter explodido a ponte na nona temporada.

Depois disso, ela foi passada para Judith, que a empunhou desde então. É incerto por que exatamente Daryl está com o revólver.

Walking dead season 11 will return this fall.



Here is the teaser for Episode 17 pic.twitter.com/6lOF0Ls7QE — CBM updates (@CBMupd1) April 11, 2022