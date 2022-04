The Walking Dead surpreende e personagem fala palavrão pela 1ª vez

The Walking Dead conta com diversos palavrões nos quadrinhos, mas a série de TV costuma cortar ou mascarar esses momentos. Na 11ª temporada, no entanto, Daryl fala um palavrão em alto e bom som.

No 15º episódio desse ano final da série, Hornsby indica a Hershel Rhee que algo ruim acontecerá caso Hilltop não entregue os fugitivos que ele suspeita que Maggie está escondendo na comunidade.

Daryl aponta a arma para Hornsby enquanto os soldados da Commonwealth miram em Maggie e diz para abaixarem as armas.

“Você virou esse lugar de cabeça para baixo e encontrou nada. Então, a menos que queira morrer por nada, diga para eles abaixarem as armas antes de algo realmente ruim acontecer”. Nesse momento, no original, ele diz “before something really f*cking bad happens”.

Essa marca a primeira vez que Daryl fala o palavrão “f*cking” (ou qualquer uma de suas variações) na série, embora já tenham mascarado o palavrão previamente.

Um fã compartilhou esse momento em vídeo no Twitter.

Norman Reedus anda com sua moto pela última vez em The Walking Dead

Foi divulgado um vídeo em que Norman Reedus anda com sua moto pela última vez nas gravações de The Walking Dead.

Foi recentemente encerrada a produção da décima primeira e última temporada de The Walking Dead, com os últimos episódios sendo lançados em breve.

Clique aqui e assine o Star+ para ver a última temporada de The Walking Dead.

Confira abaixo o vídeo em que Norman Reedus aparece com sua moto pela última vez nas gravações de The Walking Dead.