Trailer a caminho? Stranger Things lança contagem regressiva misteriosa

A conta oficial de Stranger Things no YouTube está atiçando os fãs. Está no ar uma contagem regressiva de 24h com uma transmissão ao vivo na plataforma.

A transmissão mostra apenas um relógio antigo e, no canto inferior direito da tela, vemos o contador de horas e minutos. No momento da publicação desta matéria, ele está 22:33h.

O relógio está exposto na rua e ocasionalmente vemos alguém passando olhando, ou tirando fotos.

É possível que seja lançado o trailer da quarta temporada em breve, mas nada foi comunicado oficialmente. A descrição da transmissão ao vivo tampouco dá qualquer informação.

Anúncio do fim de Stranger Things e data da 4ª temporada

A Netflix finalmente revelou a data de estreia da quarta temporada de Stranger Things, que será dividida em duas partes.

A primeira parte dessa nova leva de episódios chega em 27 de maio de 2022, enquanto a segunda em 1º de julho.

O anúncio veio acompanhado de uma carta dos criadores de Stranger Things, os irmãos Duffer, que revelaram outra notícia importante: a série vai acabar com a quinta temporada.

“Há sete anos planejamos a trama completa de Stranger Things. Naquela época, nossa ideia era que a série tivesse entre quatro e cinco temporadas”, diz um trecho da carta dos criadores da série.

“Não conseguimos encaixar tudo em quatro temporadas, mas, como vocês vão perceber, a história está chegando ao fim. A temporada 4 será a penúltima e a 5 a última”, continua a carta.

Veja o anúncio e o comunicado dos irmãos Duffer, na íntegra, abaixo. Stranger Things volta na Netflix em 27 de maio.

