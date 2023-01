2ª temporada de A Casa do Dragão nem estreou e já evita grande erro da 1ª

Já foi garantido que a segunda temporada de A Casa do Dragão vai evitar um dos maiores problemas da primeira: os confusos saltos temporais.

Eles foram narrativamente necessários para ilustrar as reviravoltas de vários esquemas e dinâmicas familiares. Mas também eram alienantes para o público, muitas vezes sendo difícil acompanhar tanto a constante reformulação dos personagens, como exatamente eles interagem uns com os outros após o período de alguns anos e como suas motivações e personalidades podem ter mudado.

Dito isto, os saltos temporais e reformulações de A Casa do Dragão, embora confusos, ainda não atrapalharam tanto a derivada de Game of Thrones – como evidenciado pela vitória no Globo de Ouro de melhor drama de televisão, ao lado de Emma D’Arcy também vencendo na categoria de melhor atriz de televisão por seu papel como Rhaenyra Targaryen após o salto no tempo.

De muitas maneiras, a confusão causada pelos saltos temporais foi um sacrifício necessário para fazer justiça ao livro em que a série se baseia, Fogo e Sangue, de George R.R. Martin, um romance quase histórico que detalha mais de cem anos do reinado da Casa Targaryen.

Ainda assim, muitos, sem dúvida, ficarão aliviados ao saber que a segunda temporada de A Casa do Dragão tem uma linha do tempo muito mais linear planejada.

Milly Alcock e Emily Carey em A Casa do Dragão.

A Casa do Dragão só volta em 2024

A série A Casa do Dragão, sucesso da HBO Max em 2022, é a primeira derivada de Game of Thrones a ir ao ar. Com uma segunda temporada em desenvolvimento, o seriado com certeza não vai retornar em 2023.

Enquanto a primeira temporada demorou para ser gravada por conta da pandemia do Covid-19, o segundo ano seguirá o mesmo caminho. A série será gravada em 2023 e provavelmente estreia só em 2024.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

A Casa do Dragão tem sua primeira temporada completa no HBO Max.

