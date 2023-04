2ª temporada de Amigas Para Sempre revela por que os flashbacks são importantes

Amigas Para Sempre chegou ao fim na Netflix e agora sabemos o real propósito dos flashbacks utilizados pela série desde seus primeiros episódios.

“Amigas inseparáveis desde a adolescência, Tully e Kate sempre apoiaram uma à outra, nos bons e nos maus momentos”, diz a sinopse oficial de Amigas Para Sempre na Netflix.

Baseada no livro de mesmo nome, escrito por Kristin Hannah, Amigas Para Sempre tem Katherine Heigl (Grey’s Anatomy) e Sarah Chalke (How I Met Your Mother) no elenco principal.

Mostramos abaixo por que os flashbacks de Amigas Para Sempre são tão importantes. Confira!

Os flashbacks de Amigas Para Sempre

A escolha de mostrar a amizade das personagens principais através de flashbacks é parte integrante da série. No entanto, sua importância não é revelada até a segunda parte da 2ª temporada de Amigas Para Sempre, quando Kate mostra o que esses flashbacks realmente significam para a série da Netflix.

No 12º episódio dessa temporada, Kate, Johnny e Tully vão para a festa de aposentadoria de Carol, o que leva a uma noite de reminiscências entre a antiga equipe de notícias.

Quando Kate e Johnny voltam para casa, Kate diz: “Aquelas lembranças me fizeram apreciar estar aqui, agora, exatamente onde eu deveria estar”.

Esta citação não apenas descreve a experiência de Kate de estar de volta ao seu antigo emprego, mas também revela o verdadeiro significado dos flashbacks.

Sua função final é mostrar como as personagens principais chegaram onde estão, deixando claro como evoluíram ao longo do tempo, mostrando que o auge delas é, de fato, o presente, visto que são as melhores versões de si mesmas.

Você já pode conferir o desfecho de Amigas Para Sempre no catálogo brasileiro da Netflix.

