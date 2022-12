2ª temporada de Loki é revelada em trailer do Disney+

O Disney+ divulgou os destaques de 2023 em um trailer, revelando algumas cenas da segunda temporada de Loki.

Com muitas séries chegando no próximo ano, a plataforma de streaming da Disney terá uma grade de lançamentos recheada.

Embora haja outras produções como Peter Pan & Wendy, Dug Days: Carl’s Date, entre outras, as maiores novidades ficam para a Marvel e a franquia Star Wars (via ScreenRant).

Tendo o retorno de Tom Hiddleston como Loki, uma das cenas vê ele e Mobius M. Mobius com um traje de gala. Além disso, as séries Ahsoka e a terceira temporada de The Mandalorian tiveram cenas no trailer.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Loki no Disney+

A primeira temporada de Loki abriu o multiverso na Marvel. O segundo ano deve continuar a aventura por esta nova realidade.

Tom Hiddleston, o Loki, está confirmado para voltar. O mesmo vale para Gugu Mbatha-Raw, como Ravonna Renslayer; Owen Wilson como Mobius; e Sophia Di Martino no papel de Sylvie.

Eric Martin será o roteirista da segunda temporada. Justin Benson‎‎ e ‎‎Aaron Moorhead serão os diretores, substituindo a cineasta Kate Herron.

A segunda temporada de Loki estreia em 2023 no Disney+.

Loki tem uma temporada no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

