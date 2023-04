2ª temporada de Star Wars: Visions ganha trailer no Disney+

A Lucasfilm lançou o trailer da segunda temporada de Star Wars: Visions na Star Wars Celebration 2023.

O projeto é uma série antológica na qual diferentes criadores e equipes artísticas são convidados a reimaginar a galáxia que George Lucas criou.

A primeira temporada foi um sucesso, apresentando algumas das histórias mais criativas da franquia até o momento, e a segunda temporada – que será lançada em 4 de maio – seguirá o mesmo formato.

A Lucasfilm já divulgou detalhes dos episódios da segunda temporada de Star Wars: Visions, que conta até com a premiada Aardman Animations, mais conhecida por Wallace & Grommit e Fuga das Galinhas.

O painel Star Wars Visions da Lucasfilm na Star Wars Celebration 2023 contou com o lançamento do primeiro trailer da segunda temporada. Veja abaixo.

A prévia dá um vislumbre tentador dos diferentes mundos e estilos de animação que farão parte dessas novas visões da galáxia de Star Wars.

Mais sobre Star Wars: Visions

A primeira temporada Star Wars: Visions conta com nove episódios, cada um deles com menos de 25 minutos.

A série é realizada por alguns dos maiores estúdios de animação do Japão, expandindo a mitologia da franquia com curtas-metragens inéditos e mais ousados do que as obras que costumamos ver dentro desse universo.

Os episódios de Star Wars: Visions são isolados entre si, contando histórias diferentes, com personagens diversos, cada um com estilo de animação próprio.

Star Wars: Visions já está disponível no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma de streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.