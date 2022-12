3ª temporada de Emily em Paris estreia na Netflix: Tudo que você precisa saber

A Netflix finalmente lança a terceira temporada de Emily em Paris, dando continuidade à história da personagem titular. Vamos ver tudo o que você precisa saber antes de assistir esses novos capítulos.

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily em Paris traz Lily Collins como a protagonista homônima. Apresentada como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de um icônica grife de luxo.

Nos 10 primeiros episódios da série, Emily e seus novos colegas de trabalho aprendem uns com os outros, e usam suas experiências e visões coletivas para criar uma interessante estratégia comercial.

No segundo ano, Emily mostra que está se tornando cada vez mais francesa. Ao mesmo tempo, a personagem está com dúvidas em vários campos da vida dela, inclusive o amoroso – em que deve formar um triângulo amoroso.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

Veja o trailer, abaixo.

O que você precisa saber antes de assistir a 3ª temporada de Emily em Paris

A terceira temporada de Emily in Paris continuará a partir do dramático desfecho da segunda, que mostrou Emily tomando grandes decisões em sua vida pessoal e profissional.

No final da segunda temporada, Emily e seu novo interesse amoroso, Alfie, decidiram que tentariam um relacionamento à distância depois que o britânico teve que voltar a Londres para trabalhar.

No entanto, nos momentos finais do último episódio, Emily percebeu que ainda sentia algo pelo chef Gabriel.

Emily também se deparou com uma grande decisão: ela ficará em Paris e trabalhará com sua ex-chefe Sylvie, que deixou Savoir para abrir sua própria empresa, ou voltará para casa?

A segunda temporada terminou com Emily chorosa pegando o telefone e ligando para Sylvie com uma resposta à sua oferta de ficar em Paris. No entanto, o episódio terminou antes que a resposta de Emily fosse revelada, preparando os eventos para a 3ª temporada.

A terceira temporada em 21 de dezembro de 2022. As duas temporadas anteriores de Emily em Paris estão disponíveis na Netflix.

