4 personagens deixam Elite após 6ª temporada; veja

Já disponível na Netflix, a 6ª temporada de Elite traz reviravoltas chocantes para os alunos de Las Encinas. O desfecho dos novos episódios também confirma a despedida de 4 personagens. De acordo com informações oficiais, eles não devem retornar no sétimo ano – que vale lembrar, já foi confirmado pela plataforma.

“Amor, vingança ou milhões de seguidores? As coisas andam movimentadas em Las Encinas, mas resta saber se todo mundo vai sair vivo de lá”, afirma a sinopse oficial da 6ª temporada de Elite.

Continua depois da publicidade

O elenco atual de Elite é formado por Carla Díaz, Martina Cariddi, Pol Granch, Manu Rios, Valentina Zenere, André Lamoglia, Carmen Arrufat e outros astros.

Revelamos abaixo os 4 personagens de Elite que não voltam a Las Encinas na 7ª temporada da série; confira. (via NetflixLife).

Cruz volta na 7ª temporada de Elite?

Infelizmente, Cruz não retornará na 7ª temporada de Elite. Interpretado por Carloto Cotta, o personagem é o pai de Iván (vivido por André Lamoglia).

No 4º episódio da 6ª temporada de Elite, Cruz é assassinado em um crime de ódio. O personagem é espancado até a morte por um grupo de homofóbicos após se assumir a homossexualidade em uma coletiva de imprensa.

Patrick, Ari e Mencía participam do funeral de Cruz. Logo, o personagem não deve voltar na 7ª temporada (a não ser em possíveis flashbacks).

Mencía também deixa Elite após a 6ª temporada

Mencía, a personagem de Martina Cariddi, também abandona a trama de Elite após os eventos da 6ª temporada.

Na volta da festa de Isadora, Mencía dirige sob o efeito de drogas, e em um primeiro momento, a série dá a entender que a personagem foi a responsável pelo acidente de Iván. No entanto, no episódio final, Elite revela que Sara atropelou o personagem.

Eventualmente, Mencía testemunha em favor do pai, que sai da cadeia e leva os três filhos para longe de Madri.

Patrick não retorna na 7ª temporada de Elite

Vivido por Manu Rios, Patrick não retorna na 7ª temporada de Elite. Todas as tramas do personagem são encerradas no sexto ano.

Mesmo antes da morte de Cruz, Patrick e Iván já passavam por maus bocados. No final da 6ª temporada, Ari também consegue convencer o irmão a testemunhar em favor do pai.

Após a libertação de Benjamin, Patrick, Mencía e Ari acompanham o pai e se mudam de Madri, deixando Las Encinas para trás.

6ª temporada de Elite é a última de Ari

Como você já pôde perceber, Ari – a personagem de Carla Díaz – também deixa Elite após a 6ª temporada.

É ela quem convence Mencía e Patrick a testemunhar no julgamento do pai. No final das contas, ela é a principal responsável pela soltura de Benjamin.

A 7ª temporada de Elite ainda não tem previsão de estreia. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.