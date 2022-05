4ª temporada de O Mandaloriano já está em desenvolvimento

Em entrevista com o Cinema Blend na Star Wars Celebration, Jon Favreau revelou que a quarta temporada de O Mandaloriano já está em desenvolvimento.

Ele indicou que a quarta temporada pode ter conexão com Ahsoka, uma outra série de Star Wars que será lançada em breve.

“Temos muita sorte por não termos que apressar as coisas. Podemos contar as histórias lentamente. Com Dave Filoni trabalhando em Ahsoka, isso influenciou muito no desenvolvimento da quarta temporada de O Mandaloriano.”

“Isso tornou tudo muito mais claro”, comentou Jon Favreau, que é o produtor principal de O Mandaloriano, além de dirigir e escrever alguns episódios.

O Mandaloriano é considerada a série de maior sucesso do Disney+, então é esperado que tenha várias temporadas no serviço de streaming.

O Mandaloriano está disponível no Disney+.

