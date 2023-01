4ª temporada de The Boys vai ser “a mais nojenta”, diz artista

O supervisor de efeitos visuais de The Boys, Stephan Fleet, prometeu uma quarta temporada ainda mais nojenta para a série famosa do Amazon Prime Video.

Fleet indicou que esse quarto ano de The Boys será ainda mais grotesco do que os antecessores. De fato, ele disse que é a coisa mais nojenta que ele já viu no trabalho.

“Acho que acabei de ver a coisa mais nojenta que vi trabalhando neste negócio até agora”, tuitou.

Em resposta, a conta oficial do The Boys no Twitter brincou que a quarta temporada da série será classificada como para maiores de 13 anos (em geral PG-13 é abreviada para apenas PG no vernáculo popular).

Essa não é a primeira vez que Fleet comenta publicamente o conteúdo explícito da quarta temporada de The Boys. Em agosto de 2022, ele tuitou que não podia “desver” algumas das imagens gravadas na época.

Mais sobre The Boys

The Boys é uma adaptação dos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson. A premissa é a mesma em ambos os formatos, mas a série se distancia do material original na história.

“A Terra é habitada por super-heróis que são um inspiração para a humanidade. Porém, esses protetores têm um lado sinistro que a maioria das pessoas desconhece. Se eles usam seus poderes para o mal, Hughie, Billy e o resto do time devem detê-los”, revela a sinopse da série.

O elenco da série conta com Karl Urban como Billy Butcher, Jack Quaid no papel de Hughie, Erin Moriarty como Luz-Estrela, Antony Starr como Capitão Pátria, entre outros nomes.

The Boys está disponível no Prime Video.

