4ª temporada de Você ganha nova data na Netflix

A Netflix chegou com boas novas de Você. A quarta temporada da série estreará antes do esperado.

Previamente, havia sido anunciado que a série estrearia em 10 de fevereiro de 2023. Agora, ela estreará em 9 de fevereiro de 2023.

Dessa vez, a temporada será dividida em duas partes. A segunda parte estreia um mês depois da primeira, em 9 de março, conforme o Collider.

Continuando com os eventos da terceira temporada – onde Joe (Badgley) pôs fim ao relacionamento com sua esposa Love Quinn (Victoria Pedretti) seguindo sua mais nova obsessão pela bibliotecária Marienne Bellamy (Tati Gabrielle) – ele segue para o exterior com um novo pseudônimo sob o nome Professor Jonathan Moore.

Mudando-se para Londres por Marienne, o olhar voyeurista errante de Joe o leva a se apaixonar por uma diretora de galeria de arte chamada Kate (Charlotte Ritchie).

O que acontecerá com seu relacionamento com Marienne agora que Kate está em cena? Descobriremos quando os novos episódios estrarem.

Você (You) é um sucesso na Netflix

Mais sobre Você na Netflix

A série Você é estrelada por Penn Badgley. O ator também é conhecido por Gossip Girl. Ele recebe elogios por seu trabalho em Você desde a primeira temporada.

Superando expectativas, Você se tornou uma das séries de maior sucesso da Netflix. A produção conquistou o seu espaço na gigante do streaming.

As filmagens da quarta temporada já foram finalizadas, e Badgley prometeu que será um ano diferente para a série.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.