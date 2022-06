5ª temporada de Somebody Feed Phil foi filmada nestes locais de tirar o fôlego

Viagem e boa comida. Essa é definitivamente a melhor combinação do mundo – inclusive como temática de filmes e shows de TV. Ainda mais quando o criador do sitcom ‘Everybody Loves Raymond’, Philip Rosenthal, atravessar o mundo experimentando todas as deliciosas culinárias locais. Cada episódio é um assunto que definitivamente deixará os espectadores famintos por alguns pratos exóticos, além de ser muito divertido de assistir.

Somebody Feed Phil, com cinco temporadas disponíveis na Netflix, tem sido um verdadeiro sucesso entre os fãs e ganhou elogios da crítica – isso inclui duas indicações ao Emmy e duas indicações ao Critics Choice Real TV Award de Melhor Programa de Viagem/Aventura, vencendo a categoria em 2020.

A série documental de viagem acompanha o escritor e produtor Philip Rosenthal enquanto ele visita várias cidades pelo mundo e experimenta pratos típicos, mas não necessariamente dos melhores restaurantes: a ideia é conhecer pessoas e saborear a comida descobrindo novos sabores como um simples habitante.

Não que Rosenthal – que escreve, apresenta e produz a série – não tenha conhecido e jantado em locais exóticos antes. Em temporadas passadas, a estrela da série visitou lugares com forte cultura de comida de rua como Saigon, no Vietnã; Marrakesh, no Marrocos; Rio de Janeiro, no Brasil; o Delta do Mississippi, nos Estados Unidos, e também experimentou comidas de cidades mundialmente famosas como Chicago, Nova York , Lisboa, Londres e Dublin.

Na nova temporada, que estreou em maio de 2022, Rosenthal visita cinco cidades – abrindo o menu em Oaxaca, no México, com especialidades tradicionais mexicanas como mole, mescal e uma salada de minhocas. Phil também experimenta o chicharrón, prato similar ao torresmo.

Helsinque, na Finlândia, é um destino interessante, já que a cultura gastronômica está crescendo e inclui uma mistura de cozinhas asiática e nórdica. Lá Rosenthal prova carne de rena, aproveita para pescar e degustar o muikku (uma espécie de peixe). Esses dois destinos certamente proporcionarão experiências muito diferentes que vão inspirar o espectador em suas viagens, e claro, provar os pratos sugeridos no programa.

Nos Estados Unidos, Rosenthal visita Portland (Maine) para degustar lagostas e aproveita para visitar seus primos. Já em Portland, no Oregon, ele saboreia a comida de rua e visita uma empresa de sal na companhia do renomado chef Nakajima. Finalmente em Madri, na Espanha, degusta as clássicas tortilhas, tapas e o famoso presunto, além de visitar a cidade de Toledo.

6ª Temporada está confirmada



No momento existem cinco temporadas bem elaboradas, compostas por 27 episódios, que os fãs certamente desfrutarão repetidamente. Quanto ao fato de Somebody Feed Phil estar ou não recebendo uma 6ª temporada na Netflix, as notícias são muito boas. Segundo a revista americana de entretenimento Variety, a série foi renovada para uma sexta temporada antes mesmo da estreia da quinta.

Sobre os destinos de Philip Rosenthal nos novos episódios, sabe-se que a 6ª temporada foi filmada ao mesmo tempo que a quinta, e que consiste em cinco episódios, ainda sem data oficial de lançamento.

“Somebody Feed Phil” é um show produzido por Lucky Bastards e Zero Point Zero Production, Inc. Os produtores executivos são Phil Rosenthal, Rich Rosenthal e John Bedolis. Para Zero Point Zero, os produtores são Christopher Collins e Lydia Tenaglia.

Phil Rosenthal é o criador da série de comédia Everybody Loves Raymond (1995 a 2005). Após esse grande sucesso, ele decidiu fazer um programa de comida e viagens chamado I’ll Have What Phil’s, que foi ao ar pela rede PBS, em 2015. Somebody Feed Phil é considerada uma sequência da primeira cozinha do ‘showrunner’.

