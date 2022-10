A brutal série histórica que todo mundo está vendo na Netflix

Se você gosta de séries históricas cheias de ação e guerras, essa produção da Netflix com certeza é pra você. A 2ª temporada acaba de chegar e esta fazendo sucesso na 5ª posição no Top 10 da plataforma.

A série é perfeita para fãs de outras como Vikings, The Last Kingdom e Roma. Se tratando de conflitos entre forasteiros e o Império Romano.

A série é uma produção alemã que estreou na Netflix em 2020, surpreendendo os assinantes com sua trama empolgante e grande valor de produção, ganhando logo a promessa de uma 2ª temporada pelo serviço de streaming.

A 1ª temporada não conquistou apenas o público, como também a crítica, obtendo a marca impressionante de 86% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Contamos tudo que você precisa saber sobre o novo ano desse sucesso da Netflix; confira.

A história de Bárbaros da Netflix

É claro que estamos falando de Bárbaros, que acabou de receber mais 6 episódios no serviço de streaming.

A 1ª temporada lida, principalmente, com a famosa Batalha da Floresta de Teutoburgo, no ano 9 d.C.. A série mostra o evento pelos olhos dos três protagonistas, os guerreiros Ari, Thusnelda e Folkwin, envolvidos no conflito.

A série apresenta vários personagens históricos famosos dessa época como o general Varus, interpretado por Gaetano Aronica, que possui papel importantíssimo nas duas temporadas da série.

Os eventos dos novos episódios se passam um ano após a aldeia dos Queruscos lutar a grande guerra contra os romanos. Ari agora está em uma posição de poder, e pela primeira vez na história, todas as tribos se unem sob uma única bandeira.

Por um ano os bárbaros tiveram paz, mas o ego do Império Romano está ferido e eles estão ansiosos para contra-atacar, e é isso que veremos durante a nova temporada, cheia de batalhas e traições.

Bárbaros conta com diretores de Vikings

A série conta com Barbara Eder e Steve Saint Leger na direção dos episódios, que também foram os responsáveis pela memorável Vikings. Bárbaros foi criada por Andreas Heckmann, Arne Nolting e Jan Martin Schar.

O trio de protagonistas é interpretado por Laurence Rupp como Arminius, Jeanne Goursaud como Thusnelda e David Schütter como Folkwin.

Mesmo tendo um elenco de nomes desconhecidos para a maioria dos brasileiros, por ser uma série alemã, Bárbaros tem uma trama eletrizante, cheia de reviravoltas e batalhas incríveis. Além de possuir uma atmosfera de mistério que vai te fazer ficar preso no sofá.

Bárbaros tem suas duas temporadas na Netflix, confira o trailer abaixo:

Sobre o autor Gabriel Soldeira