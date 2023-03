A Casa do Dragão: 2ª temporada será mais curta; 3ª pode ser aprovada logo

Mudanças em A Casa do Dragão e na Warner Bros Discovery como um todo, conforme a segunda temporada passa por alterações, enquanto a terceira pode ser aprovada pela emissora em breve.

Conforme o Deadline, a segunda temporada da derivada de Game of Thrones terá oito episódios – dois a menos que a primeira. Isso foi confirmado ao veículo por representante da HBO, que assegurou que a mudança foi feita por razões narrativas e não orçamentárias.

Enquanto isso, Ryan Condal e George R.R. Martin, showrunner da série e autor dos livros, respectivamente, estão analisando como melhor dividir a história do livro Fogo e Sangue, no qual A Casa do Dragão foi baseada, além de estarem contemplando se 3, ou 4, temporadas é o número ideal.

Dito isso, a terceira temporada já foi mapeada e está prestes a ser aprovada pela HBO, que está considerando seriamente se comprometer em seguir adiante com os roteiros, escolha de elenco e produção. A emissora está pensando a longo prazo, ao invés de um caso de temporada em temporada, como é o costume na TV.

Ainda segundo o Deadline, uma parte originalmente planejada para a segunda temporada, incluindo uma grande batalha, acabou indo para a terceira temporada.

Alicent e Rhaenyra em A Casa do Dragão

Sobre o 2º ano de A Casa do Dragão

A nova temporada de A Casa do Dragão será filmada no Reino Unido e na Espanha, que também serviu de palco para a primeira temporada e diversas cenas de Game of Thrones.

Quanto retornar, a série terá um novo showrunner. Miguel Sapochnik, um dos criadores de A Casa do Dragão, pegou todos de surpresa quando anunciou que não retornaria para a segunda temporada. Ele revelou que gostaria de dar um tempo da franquia, mas o principal motivo é que o showrunner e a HBO tiveram grandes diferenças criativas sobre A Casa do Dragão.

Apesar disso, Sapochnik continuará como produtor executivo. O roteirista Ryan Condal assumiu o cargo de novo showrunner.

A 1ª temporada de A Casa do Dragão está disponível no HBO Max.

