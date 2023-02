A Casa do Dragão: 2ª temporada tem previsão de estreia

Com as filmagens da 2ª temporada se aproximando, A Casa do Dragão ganhou uma previsão de estreia. O CEO da HBO e HBO Max, Casey Bloys, confirmou à Variety que a série retorna no verão americano (entre junho e agosto) de 2024.

Bloys disse ainda que é um “bom palpite” que A Casa do Dragão ficará de fora da corrida ao Emmy 2024 (que termina seu período de elegibilidade em 31 de maio de 2024).

O executivo também falou sobre novas séries derivadas de Game of Thrones, explicando por que a emissora não tem pressa:

“Minha filosofia é que um bom roteiro é a prioridade número um”, disse ele. “Não estou fazendo por querer ter um por ano, dois por ano. Quero fazer isso com base nos roteiros que nos animam”.

Bloys continuou: “Relembre de fazer A Casa do Dragão após Game of Thrones, desenvolvemos muitos programas, filmamos um piloto, desenvolvemos vários roteiros e chegamos a A Casa do Dragão”, observa Bloys. “Fazer isso de novo vai exigir a mesma quantidade de esforço. Você tem que desenvolver muitas coisas, experimentar coisas. Você nunca sabe o que vai funcionar. Então, estamos fazendo isso no momento. Não me oponho a nenhum número de séries [derivadas]. Provavelmente há um limite natural para quantos fãs querem, mas estou aberto a qualquer uma, desde que nos sintamos realmente bem com os roteiros e as perspectivas de uma série”.

“Demora um pouco para conseguir uma que atinja o objetivo”, acrescentou. “Eu conheço George [R.R. Martin, autor de Game of Thrones] e sei que ele sente o mesmo. Você quer fazer uma que todos estejam realmente orgulhosos e entusiasmados”, finalizou.

Sobre o 2º ano de A Casa do Dragão

A nova temporada de A Casa do Dragão começa a ser filmada no dia 6 de março no Reino Unido e Espanha.

Quanto retornar, a série terá um novo showrunner. Miguel Sapochnik, um dos criadores de A Casa do Dragão, pegou todos de surpresa quando anunciou que não retornaria para a segunda temporada. Ele revelou que gostaria de dar um tempo da franquia, mas o principal motivo é que o showrunner e a HBO tiveram grandes diferenças criativas sobre A Casa do Dragão.

Apesar disso, Sapochnik continuará como produtor executivo. O roteirista Ryan Condal assumiu o cargo de novo showrunner.

A 1ª temporada de A Casa do Dragão está disponível no HBO Max.

