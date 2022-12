A Casa do Dragão: 2ª temporada terá cena mais brutal do livro, diz roteirista

Alerta de spoilers

A Casa do Dragão é baseado no livro Fogo & Sangue, de George R.R. Martin e parece que na segunda temporada veremos um dos momentos mais brutais da Dança dos Dragões.

No fim da primeira temporada da série, Lucerys Velaryon, filho de Rhaenyra, é morto por Aemond e Vhagar. No livro, Daemon promete se vingar, com as palavras: um filho por um filho.

Continua depois da publicidade

Com isso, ele manda dois assassinos para a Fortaleza Vermelha em Porto Real, para assassinar um dos filhos de Aegon II Targaryen. Esse fato fica conhecido como Sangue e Queijo, em razão dos apelidos dos assassinos enviados.

“No momento, estamos escrevendo o final da 2ª temporada”, disse a roteirista Sarah Hess à Variety quando perguntada se a sala dos roteiristas de A Casa do Dragão já havia escrito a versão da série da infame história de Sangue e Queijo. “Eu não acho que você ficará desapontado.”

Matt Smith e Emma D’Arcy como Daemon e Rhaenyra Targaryen em A Casa do Dragão.

A Casa do Dragão só volta em 2024

A série A Casa do Dragão, sucesso da HBO Max em 2022, é a primeira derivada de Game of Thrones a ir ao ar. Com uma segunda temporada em desenvolvimento, o seriado com certeza não vai retornar em 2023.

Enquanto a primeira temporada demorou para ser gravada por conta da pandemia do Covid-19, o segundo ano seguirá o mesmo caminho. A série será gravada em 2023 e provavelmente estreia só em 2024.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

A Casa do Dragão tem sua primeira temporada completa no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.