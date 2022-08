A Casa do Dragão: A guerra da vida real que inspirou a série da HBO

A Casa do Dragão já começou a ser exibida no HBO Max e na HBO. O prelúdio de Game of Thrones conta a história da guerra civil Targaryen. O que nem todos sabem é que a obra foi inspirada em um conflito da vida real.

A história gira em torno da filha do rei Viserys Targaryen (Paddy Considine), a princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), que busca se tornar rainha (não por casamento, como já ocorreu antes e sim por sucessão).

Claro, isso é mais fácil dizer do que fazer, pois ela deve lidar com o impiedosamente ambicioso irmão mais novo do rei, Daemon Targaryen (Matt Smith) – não entraremos em spoilers sobre qual lado ele vai tomar -, os horrores do patriarcado, seus tios e primos.

Apesar de todos os elementos fantasiosos, a Casa Targaryen não é diferente de algumas figuras históricas do mundo real. De fato, o enredo foi inspirado em eventos da História.

A guerra civil da série, que viria a ser conhecida como a Dança dos Dragões, foi inspirada em um evento conhecido como A Anarquia, que ocorreu na Inglaterra e na Normandia entre 1135 e 1153.

Conforme o Looper, tudo começou quando Henrique I governou a Inglaterra e perdeu seu filho, Guilherme Adelino, no naufrágio do Navio Branco de 1120.

O rei se casou novamente em um esforço para produzir um herdeiro do sexo masculino para seu trono, mas a tarefa foi infrutífera, pois ele nunca teve outro filho.

Paralelos históricos

Antes da morte de Henrique I, foi decidido que sua única filha, a Imperatriz Matilde, seria sua herdeira.

No entanto, seu sobrinho, Estêvão de Blois, tinha outros planos e tomou o trono com a ajuda de seu irmão mais novo e seus apoiadores influentes – a maioria dos quais estava horrorizada com a ideia de uma mulher no poder.

A luta pelo trono acabou levando a uma guerra civil entre as forças de Estêvão e Matilde, incitando um período sombrio de agitação social e agitação política.

Enquanto A Casa do Dragão aplica seu próprio toque ao caos político, os personagens de Viserys, Rhaenerya e Daemon são inspirados em Henrique I, Matilde e Estevão de Blois, respectivamente.

Resta ver como o caos da guerra civil Targaryen se compara à Anarquia, mas o primeiro episódio deixa claro que o seriado é tão violento e imprevisível quanto seu antecessor, Game of Thrones.

A Casa do Dragão estreia no HBO Max em 21 de agosto de 2022. Veja abaixo o trailer.

