A Casa do Dragão: Ator responde comparações a personagem odiado de Game of Thrones

Tom Glynn-Carney, astro de A Casa do Dragão, falou sobre as comparações entre o seu personagem, Aegon Targaryen com o detestado Joffrey Baratheon de Game of Thrones.

O prelúdio de Game of Thrones já é aclamado pelos fãs e pela crítica, conseguindo construir sua própria linguagem sem perder a essência da série original. A Casa do Dragão foca na casa Targaryen, e em como ela irá se dividir pela sucessão do Trono de Ferro.

No penúltimo episódio da temporada Aegon II acaba de ser coroado rei, usurpando o direito ao trono da favorita do público Rhaenyra Targaryen. No episódio vemos a trama para abafar a morte do Viserys I e se livrar dos apoiadores da legitima herdeira da coroa de Westeros.

Mas, o surpreendente, é que Aegon não quer o Trono de Ferro, o garoto não gosta de responsabilidades e prefere passar seus dias bebendo nos bordéis de King’s Landing. Isso torna sua ascensão ao poder uma manobra política totalmente ligada a seu avô, a Mão do Rei, e sua mãe, a rainha Alicent.

Como o novo rei já é um estuprador, e pai de diversos bastardos pela capital, comparações estão sendo feitas entre ele e um dos personagens mais odiados de Game of Thrones. Joffrey Baratheon foi famoso por ser um tirano mimado e cruel, que constantemente cometia abusos de poder e chegou a executar Eddard Stark, agindo contra os conselhos de sua mãe Cersei e vários outros aliados.

Em uma entrevista recente com o THR, Glynn-Carney falou sobre as comparações de seu personagem com o rei bastardo de Game of Thrones. O ator admitiu que os dois tem similaridades, mas deixou as diferenças claras.

“[Os showrunners] disseram que, se nós pudéssemos fazer alguma comparação com personagens de Game of Thrones, ele é o mais próximo de Joffrey. Porém, ele não é um completo psicopata. Ele é muito mais complexo. Suas decisões são tomadas por inseguranças, confusão e raiva. Ele só é amargamente confuso e instável mentalmente.”

O ator continuou: “Por mais que Aegon seja um pesadelo e vai contra qualquer forma de regras e disciplina, ele é bem indefeso. Então ele é tão dependente do álcool que que se tornou um homem confuso e bagunçado que ainda não se conhece.[…] Sua vida toda ele precisou das pessoas ao seu redor para ter certeza que ele estava fazendo a coisa certa. Mas ele faz decisões horríveis, e agora essas decisões serão em uma escala massiva.”

O astro diz também que vê seu personagem como um rebelde, ressentido por seu próprio pai nunca ter tido fé nele como herdeiro, e portanto, Aegon cresceu distante da ideia de um dia assumir esse posto.

Aegon será tão ruim quando Joffrey?

Aegon não é nenhum exemplo do que se espera de um rei, além de estar desesperado pelo amor de sua família, por se sentir negligenciado pelo pai a vida toda. Com o avô e a mãe se movendo em seu favor, o novo rei pode finalmente sentir o amor que ele sempre quis, e quem sabe passar esse sentimento para o povo.

Mesmo Aegon não demonstrando o desejo de reinar até o dia de sua coroação, pudemos ver que a adoração e os aplausos do povo podem ter mudado um pouco a forma com que o garoto se sente.

Porém, é inegável que o personagem sempre fugiu dessa responsabilidade, e se encontra completamente despreparado para governar os Sete Reinos.

Com a guerra pelo trono cada vez mais próxima, Aegon provavelmente tomará decisões impensadas que custarão a vida de boa parte daqueles que o rei jurou proteger.

Poderemos começar a conferir seu reinado no episódio do próximo domingo de A Casa do Dragão, que fechará a primeira temporada na HBO Max.

