A Casa do Dragão: Atriz defende relação polêmica entre personagens

Milly Alcock defendeu a decisão de A Casa do Dragão de unir sua personagem Rhaenyra Targaryen, com seu tio Daemon em uma relação incestuosa.

Em uma entrevista com o New York Post, a atriz falou sobre os amassos entre os dois Targeryen, cena muito criticada pelo público. Mesmo sendo uma relação com o tio e a jovem Rhaenyra sendo abandonada por ele em um bordel logo depois, Alcock acredita que a experiência foi um passo na direção certa e serviu para o amadurecimento da personagem.

“Eu acho que é complicado. Acho que Daemon é bom para ela… mas se ele é ou não a coisa certa pra ela, o tempo irá dizer,” disse a atriz. E completou: “Rhaenyra está numa idade em que ela não consegue diferenciar amor platônico, romântico e luxúria, porque ela ainda não viveu o suficiente e passou por experiências o suficiente.”

Para Alcock, a personagem tem sentimentos pelo tio mas não sabe defini-los ainda: “Eu acho que ela entende que tem um sentimento aqui, mas ela não tem certeza do que ele é, ou em como se comportar e navegar por ele.”

Após Daemon sair de cena, Rhaenyra acaba perdendo sua virgindade com Sir Criston Cole, seu guarda-costas. A atriz aponta que a atração da princesa pelos dois personagens acontece por eles, aparentemente, serem os únicos que realmente enxergam quem ela é, Alcock já tem uma ideia de quem a personagem escolheria entre eles.

“Eu lutei com [os sentimentos por Criston] o tempo todo na série, eu acho que ela quer ser vista. Darmon e Criston Cole são as únicas duas pessoas que realmente à enxergam. Os dois veem ela por razões diferentes. Daemon meio que tem a vantagem, e Rhaenyra tem a vantagrm sobre Cole, e isso a excita um pouco. Eu acredito que ela realmente gosta dele. Mas não acho que ela escolheria ele ao invés de Darmon, no fim das contas.” Disse a atriz.

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

