A Casa do Dragão: Atriz do novo elenco revelou primeiro dia difícil

Olivia Cooke, que dará vida a versão mais velha de Alicent Hightower, explicou que teve um primeiro dia difícil nos sets de A Casa do Dragão.

Com a mudança de elenco da série prestes a acontecer com o salto temporal de 10 anos do próximo episódio, Cooke vai substituir Emily Carey como Alicent. Logo antes desse salto no tempo a Rainha ganhou ainda mais espaço na trama ao receber novas revelações sobre Rhaenyra Targaryen.

Cooke comentou seu primeiro dia no set em uma entrevista com Jimmy Kimmel. A atriz revelou que sua experiência não foi muito fácil, explicando que além de estar de ressaca, também havia quebrado um dos dentes na noite anterior. Veja o relato da atriz:

“Foi incrível e eu estava com muita ressaca. Realmente ruim, na verdade. Muito ruim. E eu nunca faço isso, mas tem esse comediante na Inglaterra que eu amo, Alan Carr, e ele tem um podcast. Ele me convidou para o podcast e eu estava muito animada. Meu horário no dia seguinte só seria às 11, então eu levei uma garrafa de vinho de presente. O podcast acabou e nós conversamos, conversamos, conversamos. Ele estava me contando várias fofocas. Mais vinho, mais vinho, mais vinho. Eu não me lembro de chegar em casa. Eu lembro que me abaixei para fazer um rabo de cavalo no cabelo, e caí. Quando acordei no outro dia tinha quebrado meu dente. Era um pedaço bem pequeno, mas o suficiente para minha língua sentir de forma exagerada. E você fica tipo ‘O que foi que eu fiz?’ Ninguém no set sabia, até agora.”

A atriz, famosa por Jogador Nº1 e O Som do Metal, está entrando num papel com grande expectativas sobre ela, já que as atuações de Milly Alcock e de Carey ganharam os fãs de A Casa do Dragão. Pelo menos sua atuação não deve ter sido afetada, já que ninguém no set parece ter percebido o ocorrido na noite anterior à sua estreia.

