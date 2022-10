A Casa do Dragão: Atriz fala sobre relação de Alicent e Criston Cole

Contém Spoilers

Olivia Cooke, que interpreta Alicent em A Casa do Dragão, comentou sobre a relação entre sua personagem e Ser Criston Cole (Fabien Frankel).

Ser Criston tinha a missão de proteger a princesa Rhaenyra Targaryen no início da temporada, e os dois acabaram se tornando bem íntimos no final do 4º episódio. O cavaleiro propõe que os dois fujam após a princesa ser prometida à outro homem, mas Rhaenyra rejeita a possibilidade, partindo o coração de Cole.

Alicent, por sua vez, estava começando ver sua relação como amiga de Rhaenyra ser afetada quando a princesa mente para ela sobre sua virgindade, fazendo com que a rainha aprove a saída de seu pai do posto de Mão do Rei.

Após o casamento de Rhaenyra, Ser Criston pensa em se matar, mas quando esta prestes a consumar o ato é impedido pela Rainha Alicent.

Após o salto de uma década, vemos que o cavaleiro agora é protetor jurado da rainha, e os dois conspiram para impedir que Rhaenyra chegue ao Trono de Ferro, por ter traído a confiança de ambos.

A lealdade de Ser Criston à Alicent é uma das ligações mais perceptíveis da série, especialmente após o episódio 7, em que Cole parte para tirar um olho do filho de Rhaenyra, por ordens da rainha.

Olivia Cooke comenta a aliança dos dois

Alianças e conspirações são marcas registradas do universo de Game of Thrones, e a que vemos se formar entre Ser Criston e Alicent por pura decepção com Rhaenyra, já uma das mais marcantes de A Casa do Dragão.

Olivia Cooke comentou essa relação no podcast oficial da série, veja o que a atriz disse:

“É como quando você está no ser, ou no trabalho, e tem essa pessoa que, com o tempo, realmente te tira do sério. Ou faz todas essas coisas terríveis com você, e então você encontra outro colega que se sente da mesma forma sobre essa pessoa. E então vocês, tipo, criam uma ligação para a vida em cima desse ódio mútuo. Tantas amizades podem florescer nesse único ponto em comum. E Rhaenyra é isso para eles, e daquele ponto de puro ódio, dor mútua e corações partidos, as coisas florescem.”

Com a série se encaminhando para uma guerra entre os Targaryen pela sucessão do trono, cujo os protagonistas provavelmente serão Rhaenyra e o filho de Alicent, Aegon Targaryen, veremos até onde irão os planos da rainha e Ser Criston.

Episódios novos de A Casa do Dragão saem todo domingo na HBO Max.

