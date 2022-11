A Casa do Dragão: ESSA cena seria muito diferente na série

A Casa do Dragão é um grande sucesso da HBO Max. A série prelúdio de Game of Thrones já foi renovada para a segunda temporada, prometendo mais fogo e sangue no novo ano.

Enquanto a nova temporada ainda não é lançada, a equipe criativa do seriado comenta sobre o primeiro ano. E um destes novos comentários aborda sobre como a cena de coração seria originalmente.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

Cena da coroação de Aegon seria um grande massacre

Em entrevista ao ScreenRant, o supervisor de efeitos visuais da série, Mike Bell, comentou sobre a cena da coroação de Aegon no episódio nove.

Segundo ele, seria muito diferente do que é visto no corte final por conta de Rhaenys, e seria um grande massacre no penúltimo episódio.

“A coroação mudou um pouco. Especialmente quando Rhaenys sai, porque inicialmente tínhamos cenas em que ela sai e atravessa milhares de pessoas. E foi como ‘isso não é realmente o sentimento do personagem'”, disse ele.

“Está tudo bem que ela esteja passando por toda essa multidão? Toda aquela poeira, também há pessoas voando e dando cambalhotas. Acho que se você pausar, poderá contá-las. São centenas, talvez milhares”, concluiu Bell.

Rhaenys estava presa em King’s Landing após a morte de Viserys, mas ela consegue escapar durante a coroação de Aegon e montar em Meleys, seu dragão.

Com o dragão, ela invade o grande salão, interrompendo a cerimônia de forma abrupta e causando algumas mortes no local.

Mesmo que ela tenha ficado cara a cara com o novo rei e sua família, Rhaenys acaba se afastando e parte para Dragonstone.

A decisão da personagem de não matar Aegon frustrou muitos fãs, já que pensaram que ela poderia facilmente ter evitado a guerra com Rhaenyra.

No entanto, isso acaba definindo Rhaenys para sempre. Ao segurar Meleys, ela prova que não é vingativa ou um monstro.

A decisão de reduzir o massacre reforça mais essa sua personalidade. Conhecida por ser a “rainha que nunca foi”, Rhaenys é única por sua falta de busca ao Trono de Ferro.

Embora seja um direito a ela, Rhaenys reconhece que a coroa não vale o derramamento de sangue, o egoísmo e o sofrimento de outros personagens.

A Casa do Dragão tem sua primeira temporada completa no HBO Max.

