A Casa do Dragão: Cena mais emocionante do 8º episódio foi um acidente

Alerta de spoilers

O oitavo episódio de A Casa do Dragão definitivamente sedimentou-se como um dos, se não o melhor da série até então. Grande parte disso em razão da emocionante sequência do rei Viserys I (Paddy Considine) entrando na sala do trono. Um momento em específico dessa cena foi um acidente.

A sequência gira em torno da decisão de quem sucederá o trono de Driftmark, após Corlys Velaryon ter sido gravemente ferido em batalha. O irmão dele deseja sucedê-lo, alegando que os filhos de Rhaenyra são bastardos e não de Laenor.

Continua depois da publicidade

Tudo estava preparado para Otto Hightower, Mão do Rei, ir contra Rhaenyra, mas Viserys chega de última hora.

Apoiado em sua bengala, ele marcha lentamente até o Trono de Ferro e, conforme sobre os degraus, sua coroa cai. Daemon (Matt Smith), seu irmão, pega a coroa no chão, ajuda o rei a subir e coloca a coroa na cabeça do irmão.

Esse detalhe, de Daemon ajudando Viserys, foi um acidente, conforme revelou a diretora do capítulo, Geeta Patel, à EW.

Feliz acidente

A diretora revelou que, no roteiro, a coroa não cairia. Mas isso aconteceu durante os ensaios e Matt Smith a pegou no chão. Eles continuaram gravando, rendendo um dos melhores momentos da série até agora.

“Quando estávamos filmando isso – acho que durante o ensaio, no primeiro dia – a coroa caiu da cabeça de Paddy e Matt a pegou e nós continuamos. Não paramos de filmar”. Houve uma descoberta ali nesse momento. Então, nós três nos reunimos e eles disseram: ‘Nós sentimos isso. Isso foi o ponto de virada em nosso relacionamento’. É apenas um momento de silêncio”, revelou a diretora.

“E então pensamos para nós mesmos: ‘Temos o jantar chegando onde Daemon vai fazer um discurso. Vamos minar esse momento?'”, continuou Patel e o discurso realmente foi cortado do episódio. “Nós decidimos filmar as duas versões: com a coroa caindo e com a coroa não caindo. Toda vez que a coroa caía, todos nós prendíamos o fôlego e, ao mesmo tempo, pensávamos: ‘Teremos para onde ir quando chegarmos ao jantar?’. Na edição descobrimos que o ponto de virada foi a coroa caindo, pelo menos na minha cabeça. Então, quando você chegou ao jantar, foi mais um momento posterior”.

A Casa do Dragão é exibida pelo HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.