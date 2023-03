A Casa do Dragão: Cenas deletadas mudam completamente um personagem

A Casa do Dragão provou ser um grande sucesso para a HBO, introduzindo novos personagens que não demoraram a cativar os fãs de Game of Thrones. No entanto, um desses seria bem diferente se algumas cenas não tivessem sido cortadas.

Entre as cenas deletadas de A Casa do Dragão estão vários momentos de Daemon Targaryen – na verdade, ele aparece mais nos momentos cortados do que qualquer outra pessoa.

Isso começa no início da temporada, com uma cena cortada de Viserys e Daemon, onde o rei tenta insinuar a seu irmão sobre o sonho de As Crônicas de Gelo e Fogo de Aegon, a fim de ter uma noção de como ele pode se sentir sobre tais profecias.

Outro momento de Daemon e Viserys também foi cortado da 1ª temporada, no episódio 8, com o primeiro brindando ao Rei durante a cena do jantar.

Corte de cenas prejudica personagem crucial de A Casa do Dragão

Houve também algumas cenas deletadas notáveis do tempo de Daemon em Pentos. Imagens e breves clipes revelam Daemon beijando um servo, aparentemente confirmando que o personagem é bissexual.

E depois que Laena Velaryon (Nanna Blondell) manda Vhagar matá-la, houve uma cena de Daemon confortando e abraçando suas duas filhas, Baela (Shani Smethurst) e Rhaena (Eva Ossei-Gerning).

Finalmente, o final da 1ª temporada de A Casa do Dragão originalmente tinha Daemon sabendo da morte de Lucerys Velaryon (Elliot Grihault), e o seguiu processando e dando a notícia a Rhaenyra (Emma D’Arcy).

Até certo ponto, é compreensível por que todas essas cenas tenham sido cortadas. A Casa do Dragão não podia incluir tudo.

No entanto, a exclusão dessas cenas tiram a profundidade de Daemon, tornando-o um personagem muito mais unidimensional, como se o público fosse guiado a não gostar dele. Certamente, a série seria muito melhor sem tais cortes.

A 1ª temporada de A Casa do Dragão está disponível no HBO Max.

