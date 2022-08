A Casa do Dragão: Chefe revela o que torna os dragões da série únicos

A Casa do Dragão terá muito mais dragões que Game of Thrones, que, por sua vez, mostrou apenas três durante toda série. Mas não é somente isso, cada uma dessas criaturas da nova série será única de alguma forma.

Quando chegou a hora de criar os vários dragões para A Casa do Dragão, a equipe por trás do spin-off lutou para sair da sombra de Drogon.

O co-showrunner Miguel Sapochnik conversou com a Empire e explicou como os criadores diferenciaram os numerosos dragões que aparecerão no programa.

“Eu tenho um livro que tem centenas de designs [conceituais]”, disse Sapochnik. “A primeira coisa que você quer é não fazer Drogon”.

Enquanto o famoso dragão de Game of Thrones era difícil de deixar de lado, Sapochnik e sua equipe lentamente encontraram maneiras de tornar cada uma das criaturas do programa única.

“Há algo sobre Drogon. É como a Millennium Falcon. Ele atingiu alguma coisa”, disse ele. “Cada novo dragão tem sua própria personalidade. Isso é o que está acontecendo agora em nossa última parte da animação – estamos aplicando traços de caráter pessoal a cada um dos dragões. Um deles tem uma perna [ruim]. Outra é meio neurótica. E outra é como uma vovó rabugenta”.

O Futuro do universo de Game of Thrones

A Casa do Dragão é uma grande aposta da HBO, que sempre se interessou pela ideia de uma série derivada de Game of Thrones.

Apesar do seu encerramento controverso, Game of Thrones marcou época durante a maior parte do seu tempo na TV.

A série quebrou recordes de audiência para a HBO e recebeu elogios do público e da crítica. Resta saber se A Casa do Dragão terá uma recepção parecida.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

