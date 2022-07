A Casa do Dragão: Chefes da série comentam concorrência com O Senhor dos Anéis

Em entrevista com o Hollywood Reporter, os produtores de A Casa do Dragão comentaram sobre a possível “rivalidade” que pode surgir da série com O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

A Casa do Dragão é uma série derivada de Game of Thrones, que será lançada pela HBO e pela HBO Max.

Já O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é uma série que serve de expansão do universo de O Senhor dos Anéis, sendo lançada pelo Amazon Prime Video.

O produtor Ryan Condal opinou que não considera O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder como uma ameaça para A Casa do Dragão.

“A minha esperança é que as duas séries tenham sucesso e encontrem uma grande base de fãs. Espero que exista uma sobreposição entre a base de fãs.”

“Estou torcendo desesperadamente para que O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder tenha sucesso. Eu vou assistir assim que estiver disponível, assistirei todos os episódios.”

Sem rivalidade

O produtor Miguel Sapochnik, por sua vez, declarou que é um grande fã da franquia O Senhor dos Anéis. Ele estava ansioso por novo conteúdo da saga.

“O Senhor dos Anéis é uma ótima propriedade intelectual e um ótimo material. Quanto mais disso, melhor.”

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto, enquanto O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

