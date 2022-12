A Casa do Dragão conquista grande vitória contra Os Anéis de Poder

A Casa do Dragão é um grande sucesso da HBO Max. A série prelúdio de Game of Thrones já foi renovada para a segunda temporada, prometendo mais fogo e sangue no novo ano. Enquanto isso, o Prime Video investiu em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. Nas redes, criou-se uma rivalidade entre os fãs de cada série.

Com isso, muitos ficaram desmerecendo uma série a favor da outra. E para quem gosta de inflar tais conflitos, A Casa do Dragão conquistou algo que Os Anéis de Poder não tem: indicações ao Globo de Ouro.

A série da HBO foi indicada ao prêmio de melhor série dramática e, além disso, Emma D’Arcy recebeu indicação pela atuação como Rhaenyra Targaryen, a verdadeira rainha dos Sete Reinos.

Já O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder ficou sem indicações.

Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen em A Casa do Dragão.

A Casa do Dragão deve voltar apenas em 2024

A primeira temporada de A Casa do Dragão foi exibida em 2022, mas só devemos ver novos episódios em 2024.

Isso porque as filmagens desses novos capítulos serão iniciados em 2023 apenas. Não apenas são longos meses de gravação, como o seriado da HBO passa por um extenso processo de pós-produção.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

A Casa do Dragão tem sua primeira temporada completa no HBO Max.

