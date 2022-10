A Casa do Dragão: Criador explica mortes do episódio final

Alerta de spoiler

A série A Casa do Dragão teve sua primeira temporada finalizada com 10 episódios, mas, a HBO Max já confirmou uma segunda temporada para a derivada de Game of Thrones.

No entanto, como era de se esperar, houve algumas mortes chocantes no último episódio, e o criador da série, Ryan Condal, comentou sobre o que aconteceu.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

Matt Smith em A Casa do Dragão

Cenas traumáticas e fatais na 1ª temporada

O criador da série, Ryan Condal, falou sobre o final agitado da primeira temporada de A Casa do Dragão, prelúdio de Game of Thrones (via ScreenRant).

Ele reconhece que as cenas perturbadoras do parto no primeiro e último episódio fazem parte de uma mesmo simetria, apesar das circunstâncias.

“Há muita simetria bonita nesta temporada. Também começou com um passeio de dragão e terminou com um passeio de dragão. Há muito simbolismo para tirar disso”, disse ele.

“Mas sim, acho que percebemos no dominó dos eventos que aconteceram no episódio final, um aspecto estava ligando o nascimento horrível que deu terrivelmente errado no piloto com outro nascimento horrível que deu errado no final”, comentou o criador. “É mãe e filha. É a filha da mulher que morreu no piloto agora tendo esse parto muito difícil”.

Rhaenyra, uma das principais personagens da série, estava passando por um aborto espontâneo, visto que não estava preparada para ter um bebê viável para a época.

“Esse sempre foi seu medo, o nascimento é um campo de batalha e agora Rhaenyra se encontra em guerra e esta é ela passando por sua própria batalha”, revelou ele. “Ela está tendo um aborto espontâneo, ela sabe que não está adiantada o suficiente para ter um bebê viável. São tempos medievais. Não há unidade para bebês prematuros no hospital.”

Os criadores da série defenderam suas decisões, embora controversas, comparando nascimentos traumático à guerra e batalha pelas mulheres da série.

Outra cena memorável do nascimento ocorreu quando Laena tomou a trágica decisão de ser queimada viva por seu dragão, vendo que o parto resultaria na morte de mãe e filho.

Embora Rhaenyra não tenha tempo para processar o que ela passou no final, a segunda temporada provavelmente verá a rainha aceitar a perda de seus dois bebês, com seu desejo de proteger o que resta de sua família.

A Casa do Dragão está disponível pela HBO Max.

