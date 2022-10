A Casa do Dragão: Criador explica razão sobre diversidade do elenco

A série A Casa do Dragão, derivada de Game of Thrones, é uma das produções mais diversificadas atualmente. Muitos fãs ainda estão se surpreendendo com a troca de atores sendo constantes ainda durante a primeira temporada.

O show possui uma mescla de atores e atrizes, indo de jovens até os mais velhos, tornando uma dinâmica ainda melhor para a produção.

Apesar de haver algumas poucas críticas quanto às mudanças bruscas no elenco, o seriado se mantém no topo entre as grandes produções.

Por conta disso, um dos criadores da série, Ryan Condal, explicou a razão sobre ter uma grande diversidade no elenco do seriado da HBO Max.

Mudanças de atores na Casa Velaryon

Em recente entrevista, Condal comentou sobre a diversidade da produção, e apontou para o público que merecia ser representado na série.

Depois da mudança das atrizes de Alicent Hightower e Rhaenyra Targaryen, foi a vez da Casa Velaryon ter novos rostos e sangue novo. Condal (via ScreenRant).

“Ter a família Velaryon, ter a família da Sea Snake, parecer diferente dos Targaryens é realmente muito útil no elenco e na diferenciação das pessoas na tela”, disse ele. “É lembrando quem é de qual casa e talvez tornando isso ainda mais claro que Rhaenyra tem filhos de parentesco questionável.”

No entanto, as mudanças não foram apenas por conta de estarem na história dos livros, mas também por conta da logística, tornando as linhas familiares mais fáceis.

“Eu acho que há muitos benefícios visuais que vêm junto com isso, e porque Corlys tem uma linha familiar tão rica e diversificada, simplesmente fazendo com que ele se volte para Steve Toussaint”, disse ele.

“Toda a sua família se torna um elenco diversificado, e é uma maneira muito interessante de preencher o seriado com um monte de rostos diferentes que você pode ou não ter visto em outra série”, concluiu ele.

O criador tentou esclarecer melhor quando se trata do salto temporal, que vem sendo criticado por serem um pouco desorientadores para os espectadores.

A Casa do Dragão possui uma trama complexa que abrange décadas, e precisa de um elenco muito grande. Trocas de atores serão comuns, bem como saltos temporais.

Além disso, Condal menciona que separar os Velaryons dos Targaryens valida a suspeita de Alicent sobre os filhos de Rhaenyra, e cria um efeito que permite uma representação ainda melhor na série.

A Casa do Dragão é exibida pelo HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.