A Casa do Dragão: Criador revela quando 2ª temporada estreia

A série A Casa do Dragão, derivada de Game of Thrones, chegou ao final de sua primeira temporada, chocando muitos espectadores com algumas mortes inesperadas.

Como toda produção de algum projeto leva algum tempo, o criador do seriado, Ryan Condal, revelou quando a segunda temporada do prelúdio será lançada.

Continua depois da publicidade

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

A 2ª temporada vai demorar muito?

Cinco dias após a exibição do primeiro episódio, a HBO Max acabou optando por renovar A Casa do Dragão para uma segunda temporada.

Em recentre entrevista à Variety, Condal revelou que a segunda temporada do seriado começará a ser filmada apenas em 2023, dando um descanso para o elenco.

No entanto, o criado não revelou o exato mês que a produção do segundo ano será iniciada, embora deva ser logo no início do ano.

Além disso, Condal comentou que ele não tem ideia de quando a segunda temporada vai estrear, mas deu a entender que será em 2023 ou no início de 2024.

O final de 2023 parece ser uma possibilidade para o retorno de A Casa do Dragão. No entanto, produções importantes do streaming costumam estrear no início do ano.

As filmagens de A Casa do Dragão foram iniciadas em abril de 2021 e duraram até fevereiro deste ano. A demora se deu por conta da pandemia do Covid-19.

Nesse período, o primeiro episódio foi lançado no final de agosto de 2022, enquanto o último foi ao ar em 23 de outubro.

Possivelmente, a segunda temporada de A Casa do Dragão possa estrear no final de 2023, caso as filmagens sejam iniciadas no começo do próximo ano.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.