A Casa do Dragão: Escritora explica por que Viserys escolheu Rhaenyra

A escritora Sara Hess, de A Casa do Dragão, explicou o motivo do rei Viserys ter escolhido a princesa Rhaenyra como herdeira do Trono de Ferro.

Hess diz que o personagem escolheu Rhaenyra pelo fato do falecimento de Aemma, esposa do rei. Segundo o ator, Viserys se sente horrível pelo falecimento da esposa (via ScreenRant).

“Viserys estava profundamente apaixonado por sua esposa Aemma, e nunca deixou de amá-la. Ele percebe que sua busca por um menino acabou matando-a, e ele se sente horrível por isso. E esta é a sua maneira de fazer as pazes com ela”, disse ele.

Interpretado por Paddy Considine, Viserys I Targaryen se sente carregando uma penitência, e por isso escolhe Rhaenyra para sucedê-lo ao trono.

“Ela é a única coisa que resta de Aemma, então ele vai torná-la herdeira e nunca vai mudar de ideia porque nunca vai deixar de amar Aemma”, comenta o ator. “Colocar Rhaenyra como sua herdeira é sua penitência pelo que aconteceu.”

