A Casa do Dragão: ESTE local da série significa mais do que você pensa

A Casa do Dragão indica um conflito iminente nos Degraus, local também conhecido como Passopedra. O que nem todos sabem é que esse lugar tem uma profunda importância histórica dentro do universo de Game of Thrones.

Os Degraus são uma cadeia de ilhas no mar estreito que estão localizadas a leste de Dorne e a oeste de Essos, com seu posicionamento chave estabelecendo-as como covis notáveis ​​para piratas.

Como Lorde Corlys explica no segundo episódio de A Casa do Dragão, os degraus estão situados em rotas marítimas extremamente importantes para o comércio em Essos e Westeros, que também são ativos particulares para Driftmark.

É por isso que Velaryon está tão empenhado em lutar contra o Engorda Caranguejo e a Triarquia. Sua importância econômica e vulnerabilidade aos ataques das Cidades Livres são certamente destacadas por Daemon e Corlys no final do episódio 2 de A Casa do Dragão.

A importância histórica dos Degraus

Mas os personagens omitem o impacto muito mais profundo que os Degraus têm na tradição de Westeros.

Na história de Game of Thrones, os Degraus são mitificados como os restos do Braço de Dorne, a ponte de terra que ligava Westeros a Essos mais de dez mil anos antes da linha do tempo de A Casa do Dragão.

Os Primeiros Homens usaram o Braço de Dorne para atravessar para as terras que mais tarde se tornariam Dorne, onde começou a tomada de Westeros.

Durante a quebra do Braço de Dorne, os Filhos da Floresta e videntes verdes tentaram impedir a propagação dos homens em Westeros usando magia para quebrar a ponte, deixando para trás um arquipélago que se tornaria conhecido como Degraus.

