A Casa do Dragão evita grande problema de Game of Thrones

A série A Casa do Dragão, derivada de Game of Thrones, é um dos grandes sucesso da HBO Max que já foi renovada para a segunda temporada no streaming.

O Rei da Noite foi o vilão principal de Game of Thrones, e forneceu um ponto final, fazendo Westeros se unir em prol de derrotá-lo. Porém, diferentemente de sua original, a produção de A Casa do Dragão evita um grande problema existente em torno do vilão.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

O Rei da Noite em Game of Thrones

A Casa do Dragão não possui um grande vilão

Os antagonistas de A Casa do Dragão são mais subjetivos e complexos do que o próprio Rei da Noite, vilão de Game of Thrones.

A Casa do Dragão é uma história mais pessoal do que Game of Thrones, que eleva suas tramas e sabe muito bem contar a história de personagens imperfeitos.

Por exemplo, há a relação de Viserys e sua herdeira, Rhaenyra Targaryen, junto de Alicent Hightower, que circula em toda a primeira temporada.

A derivada de Game of Thrones usa toda a força de seu elenco, muito variado, bem como os saltos temporais, que aconteceram algumas vezes na primeira temporada.

Além disso, a série consegue explorar as individualidades de seus principais personagens, trazendo à tona os conflitos pessoais e políticos.

Mesmo que o Rei da Noite seja um grande vilão de Game of Thrones, não iria funcionar em A Casa do Dragão por diversos motivos, principalmente pela existência de tantos dragões.

Com tantos dragões, não iria haver um grande espaço para o Rei da Noite, e tornaria a ameaça dos Caminhantes Brancos muito menos perigosa.

O perigo representado pelo Rei da Noite em Game of Thrones foi muito mais forte por unir os principais personagens, o que seria bem diferente em A Casa do Dragão.

O prelúdio é ainda mais dividido pela política, fazendo com que os personagens, possivelmente, não se tornassem aliados para defender Westeros.

A Casa do Dragão tem sua primeira temporada completa no HBO Max.

