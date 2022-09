A Casa do Dragão: Fãs ficam enlouquecidos com o 4º episódio

Alerta de spoiler

O quarto episódio de A Casa do Dragão deixou os fãs enlouquecidos com uma cena chocante e corriqueira no universo de Game of Thrones.

É revelado que Daemon se saiu vitorioso após sua batalha em Porto Real contra o Engorda Caranguejo. Após isso, ele foge com Rhaenyra para a cidade em uma noite (via ScreenRant).

Ambos os personagens acabam ficando em um bordel, e o clima esquenta, apesar de Daemon não ceder o que Rhaenyra tanto queria.

O desejo de Daemon, tio de Rhaenyra, é se casar com sua sobrinha e colocar as mãos no Trono de Ferro. Não tão contente, ela ainda chama Sor Criston Cole para passar uma noite na cama com ela.

E é claro, os fãs ficaram malucos após este triângulo amoroso ser mostrado na série, com diversas reações nas redes sociais.

Um triângulo amoroso polêmico

“Eu apoio os direitos de Rhaenyra, mas o mais importante eu apoio seus erros”, escreveu uma fã.

“Rhaenyra claramente quer Daemon. A primeira cena do episódio 4 é ela segurando o colar que ele lhe deu, enquanto se encontra com seus pretendentes. Ela está pensando nele todo esse tempo”, disse outra fã.

“Eu entendo totalmente Rhaenyra porque eu montaria esse homem como se ele fosse meu dragão também”, disse um fã.

“Aplausos para a química de alto nível de Matt Smith e Milly Alcock. Eles me fizeram torcer por Rhaenyra e Daemon”, tuitou uma fã.

“Eu sou time Ser Criston não o time do tio”, disse outra fã.

A Casa do Dragão está disponível na HBO Max.

