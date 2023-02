A Casa do Dragão: Filmagens da 2ª temporada já têm data para começar

Foi revelada (via Screen Rant) a data do início das filmagens da nova temporada de A Casa do Dragão. O 2º ano da série começa a ser filmado no dia 6 de março no Reino Unido e Espanha.

Além disso, o site trouxe outra novidade sobre a série: um dos diretores de Game of Thrones, Alan Taylor, vai dirigir pelo menos um episódio da 2ª temporada de A Casa do Dragão.

Continua depois da publicidade

Quanto retornar, a série terá um novo showrunner. Miguel Sapochnik, um dos criadores de A Casa do Dragão, pegou todos de surpresa quando anunciou que não retornaria para a segunda temporada. Ele revelou que gostaria de dar um tempo da franquia, mas o principal motivo é que o showrunner e a HBO tiveram grandes diferenças criativas sobre A Casa do Dragão.

Apesar disso, Sapochnik continuará como produtor executivo. O roteirista Ryan Condal assumiu o cargo de novo showrunner.

Poster de A Casa do Dragão

A Casa do Dragão só volta em 2024

A série A Casa do Dragão, sucesso da HBO Max em 2022, é a primeira derivada de Game of Thrones a ir ao ar. Com uma segunda temporada em desenvolvimento, o seriado com certeza não vai retornar em 2023.

Enquanto a primeira temporada demorou para ser gravada por conta da pandemia do Covid-19, o segundo ano seguirá o mesmo caminho. A série será gravada em 2023 e provavelmente estreia só em 2024.

A 1ª temporada de A Casa do Dragão está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.