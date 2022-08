A Casa do Dragão ganha outdoor incrível na Times Square

A série A Casa do Dragão é uma das mais aguardadas do ano, e teve um incrível outdoor 3D revelado na Times Square.

Um dos principais pontos de Nova York, a Times Square reúne milhares de pessoas todos os dias. Além disso, diversos filmes e séries ganham seu destaque no outdoor digital.

A campanha de marketing para promover o spin-off de Game of Thrones está cada vez mais forte, com a série aparecendo para o público que trafega na área (via CBR).

É possível ver a presença de um dragão, que cospe fogo até ser cortado pelo logotipo da série.

Veja o vídeo, abaixo.

Dragons have landed in Times Square #HOTD pic.twitter.com/PdjrZhsykr — House of the Dragon (@HouseofDragon) August 12, 2022

Série derivada de Game of Thrones

A Casa do Dragão é a primeira série derivada de Game of Thrones, seriado que teve oito temporadas na TV.

A produção teve um grande orçamento, e é uma grande aposta da HBO. É possível que outras séries derivadas de Game of Thrones também aconteçam em breve.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto.

